CJ올리브영, 올영세일 첫날…특가 상품 완판 행렬

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 3일 여름맞이 대규모 ‘올영세일’에서 진행한 ‘선착순 특가·증정’ 행사가 전국 매장과 공식 온라인몰에서 성황을 이뤘다고 밝혔다.

일부 매장에서는 이른 아침부터 선착순 특가 상품을 구매하기 위한 오픈런(매장 오픈과 동시에 입장하기 위한 대기 행렬) 현상이 일어났다. 1차 선착순 특가·증정 상품인 ‘더마토리 하이포알러제닉 모이스처라이징 페미닌워시’는 1만원 이상 구매 시 100원에 구매할 수 있는 파격적인 혜택에 힘입어 빠르게 소진됐다. 공식 온라인몰에서도 행사 시작 즉시 준비된 물량이 모두 동났다.

올리브영 관계자는 “소비 심리가 점차 회복세를 보이는 가운데, 파격적인 혜택으로 올영세일을 즐기려는 고객들의 호응이 첫날부터 뜨거웠다"며 "이번 올영세일 기간엔 총 세 차례의 선착순 특가 행사가 진행되는 만큼, 매장을 방문해 실속 쇼핑의 즐거움을 누리시길 바란다"고 말했다.

한편, 올리브영은 오는 9일까지 여름 시즌 및 상반기 인기 상품을 총결산해 할인하는 올영세일을 실시한다. 바디, 클렌징, 네일 등 시즌 카테고리 인기 상품부터 프리미엄 화장품, 최신 트렌드를 보여줄 신상품까지 다양하게 큐레이션 해 최대 70% 할인 판매한다.

