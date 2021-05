경남 공공·민간 손 잡고 시세 반값 ‘청년주택’ 공급 위한 업무협약

31일, 2021년 민간참여형 청년주택 지원사업 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 31일 도청에서 창원시, 삼정기업, 경남개발공사와 '2021년 민간참여형 청년주택 지원사업' 추진을 위한 협약을 체결했다.

이 사업은 민·관 협업을 기반으로 청년들에게 저렴하고 쾌적한 주거 환경을 제공하는 사업이다.

민간주택을 새로 단장해 필요한 기본 집기 설치를 지원해 주고, 지원받은 집주인은 청년들에게 6년 동안 주변 시세의 반값 수준으로 임대한다.

이날 협약으로 도와 창원시는 창원 지역 청년 주택 조성을 위한 사업비 각 5000만원을 지원하고, 사업 계획 수립과 대상지 발굴 등을 추진한다.

삼정기업은 도내 청년의 주거 안정을 위해 사업비 1억원을 기부하고, 경남개발공사는 새 단장(리모델링) 설계 용역 및 공사 추진, 최초 입주자 모집 등 사업 시행을 담당한다.

도는 이번 협약을 통해 청년인구 유출감소 대응에도 총력을 다해 청년이 살고 싶은 경남을 만든다는 계획이다.

한편 도는 지난 4월, 김해시, 중흥건설, 경남개발공사와 함께 김해지역에 도내 첫 '민간참여형 청년주택'인 거북이집 2호를 개ㅅ 한 바 있다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr