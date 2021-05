롯데푸드, 7년만에 돼지바 TV광고 진행…빙과 성수기 공략

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데푸드가 7년만에 돼지바 TV광고를 진행한다.

롯데푸드는 상상력 돼장이라는 콘셉트의 돼지바 광고를 온에어 한다고 31일 밝혔다. 돼지바를 먹으면 기분이 좋아지고 상상력이 풍부해지면서 좋은 결과를 이룬다는 유쾌한 내용이다.

1차로 화성편이 공개됐으며 다음달 4일 2편이, 소비자 참여 광고인 3편은 7월 공개 예정이다. TV에는 일부 내용만 담은 15초 분량이 담겼고, 롯데푸드 유튜브 채널에서 어떤 과정을 통해 돼지바가 화성으로 이어지는지 전체 영상을 확인할 수 있다.

특히 MZ세대와 소통을 위해 돼지바 광고 3편은 소비자의 아이디어로 제작한다. ‘당신의 상상력이 현실이 된다’는 주제로 공모한 광고 아이디어를 곧 공개될 셀럽이 직접 선택하고, 선정된 아이디어는 실제 광고로 제작된다. 광고 아이디어 공모 이벤트 1등 상금은 1000만원, 총 상금 규모는 2000만원이다.

광고 공모 외에 ‘당신의 상상력이 현실이 된다’ 2차와 3차 이벤트가 이어질 예정이다. 돼지바 디자인 공모전과 제품 아이디어 공모전으로 소비자의 상상력이 담긴 제품이 실제 출시되는 것까지 기획하고 있다.

돼지바 TV광고는 2014년 몬데그린(mondegreen, 의미를 알 수 없는 외국어의 전부 또는 일부가 의미를 가진 청자의 모어처럼 들리는 일종의 착각 현상) 현상을 이용한 ‘빨간 봉다리 깠어 하나 또’편 이후 7년만에 진행한 것이다. 당시도 대형모델 없이 재미있는 소재만으로 400만이 넘는 광고 영상 조회수를 기록하기도 했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr