바이든, "푸틴에게 러 인권유린, 방관치 않겠다고 말할 것"

내달 16일 회담 앞두고 강경발언

우크라이나, 나발니 문제 등 거론될듯

[아시아경제 이현우 기자] 조 바이든 미국 대통령이 다음달 16일로 예정된 미·러 정상회담에서 블라디미르 푸틴 대통령에게 직접 인권문제를 제기하겠다고 강조했다. 러시아가 국제사회로부터 비난받고 있는 우크라이나 교전문제나 야권 정치가 탄압 등이 거론될 것으로 예상된다.

30일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 이날 바이든 대통령은 30일 델라웨어주 뉴캐슬에 있는 참전용사 기념공원에서 열린 메모리얼데이 기념식 연설에서 "나는 2주 뒤 제네바에서 푸틴 대통령을 만나 미국이 러시아의 인권유린을 방관하지 않겠다는 점을 분명히 하겠다"고 밝혔다. 이어 "나는 최근 시진핑 중국 국가주석과 2시간 넘게 통화를 나누면서도 그에게 미국은 전세계 인권에 대해 공개적으로 말할 수밖에 없다는 점을 분명히 했다"고 말했다고 강조했다.

바이든 대통령은 러시아의 인권유린 문제에 대한 구체적인 사례를 거론하진 않았지만 우크라이나 동부국경에서의 교전문제나 푸틴의 정적인 러시아 야권정치가 알렉세이 나발니에 대한 탄압 등 러시아 정부가 일으킨 인권문제들을 염두에 둔 것으로 풀이된다.

이에따라 이번 정상회담이 미국과 러시아의 관계정상화를 위한 돌파구 성격에서 진행되지 않을 것이란 전망이 나오고 있다. 앞서 바이든 행정부는 러시아의 대선개입과 해킹 등 사이버 공격 의혹을 문제삼아 미국 내 러시아 외교관 10명을 추방하는 등 제재를 가했고, 나발니와 관련해서도 그의 석방을 요구하면서 푸틴 대통령을 강하게 비난하고 있다. 이와함께 러시아 병력의 우크라이나 국경 배치와 교전을 문제를 두고도 갈등이 지속 중이다.

최근에는 푸틴 대통령이 친밀함을 과시하며 경제, 안보 지원을 이어가고 있는 벨라루스 정부가 아일랜드 여객기를 강제 착륙시켜 야권 활동가를 체포한 것을 두고도 러시아와 갈등이 격화되는 상황이다. 미국은 유럽연합(EU)의 벨라루스 제재에 동참하고 추가적인 자체 제재도 추진 중인 것으로 알려졌다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr