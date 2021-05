경찰 "손정민 친구 휴대전화 환경미화원이 발견"…정상 작동 중(종합)

한강공원 직원이 경찰에 신고

비밀번호 통해 A씨 휴대전화 확인

디지털포렌식 등 의뢰 예정

[아시아경제 이정윤 기자] 한강공원에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 대학생 손정민(22)씨 사건과 관련해 경찰이 친구 A씨의 휴대전화를 확보했다.

30일 서울경찰청에 따르면 이날 오전 11시 29분께 한강공원 반포안내센터 직원이 "환경미화원이 습득해 제출한다"며 서초경찰서에 신고했다. 확인 결과 해당 휴대전화는 A씨의 것으로 파악됐다.

A씨의 휴대전화는 전원이 꺼져있는 상태로 발견됐지만 충전 후 확인한 결과 정상적으로 작동했다. 경찰은 휴대전화 비밀번호를 입력해 A씨의 휴대전화 여부를 확인했다.

경찰은 지문·혈흔·유전자 감식과 디지털포렌식 작업 등을 통해 이번 사건과 관련된 내용을 확인하겠다는 방침이다. 또 휴대전화를 발견한 환경미화원을 불러 습득 일시와 경위 등 사실관계에 대해 확인하고 있다.

A씨의 휴대전화는 손씨의 죽음을 둘러싼 의혹을 해소할 만한 주요 단서로 지목됐으나 행방이 묘연한 상태였다. 손씨 실종 당일인 지난달 25일 A씨는 손씨가 사라진 이후 그의 휴대전화를 들고 있다가 가족에게 이를 전달했다. 한강에서 숨진 채 발견된 손씨에게선 A씨의 휴대전화가 나오지 않았다.

경찰은 해군 등과 공조해 A씨의 휴대전화에 대한 수색 작업을 진행해왔다. 경찰은 "친구 A의 휴대전화는 당일 오전 3시 38분께 통화를 마친 이후 사용 내역이 없고 전원이 꺼진 오전 7시 2분까지 한강공원 주변으로 위치 정보가 확인돼 그 주변을 계속 수색 중"이라고 밝힌 바 있다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr