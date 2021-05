하나은행, 서울아산병원·KAIST·KT&G와 '청라의료복합타운' 공동 추진 업무협약

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 28일 오후 송파구 풍납동 서울아산병원 동관에서 서울아산병원, 한국과학기술원(KAIST), KT&G와 '청라의료복합타운'의 성공적인 사업 공동 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

이번 협약으로 하나은행과 각 기관은 인천경제자유구역 청라국제도시에 글로벌 최고 수준의 산(産), 학(學), 연(硏), 병(病) 연계를 통해 첨단의료복합타운을 성공적으로 구축하기로 약속했다.

먼저, 하나은행은 사업구조 및 금융구조 기획에 참여하여 금융주선과 재무적투자자의 역할을 통해 안정적인 재원을 공급할 예정이다.

서울아산병원은 글로벌 최고 수준의 병원 운영 및 첨단 스마트 교육 시스템뿐만 아니라 KAIST와 함께 의료 바이오 연구 분야의 글로벌 경쟁력을 높이고, KT&G는 '청라의료복합타운'이 성공적으로 조성될 수 있도록 투자와 지원을 수행한다.

각 기관은 컨소시엄 구성과 함께 중증질환 환자 치료를 위한 ‘서울아산병원청라’를 구축하고, KAIST를 핵심으로 의료복합타운 내 연구개발(R&D) 허브 역할을 하는 스마트 연구센터인 ‘라이프 사이언스 파크’와 전세계에 대한민국 의료 및 바이오 산업의 우수성을 전파할 ‘최첨단 스마트 교육센터’를 설립하여 글로벌 바이오메디컬 클러스터 조성에 박차를 가할 예정이다.

박성호 하나은행장은 “청라 하나드림타운 조성으로 인천의 금융기업으로 자리매김한 하나금융그룹이 주도적으로 참여하여, '청라의료복합타운'을 인천의 랜드마크로 성장 시킬 수 있도록 적극 지원하겠다”며, “글로벌 경쟁력을 갖춘 기관들과 긴밀한 협업을 통해 대한민국 최고 의료복합타운 구축에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박승일 서울아산병원장은 “고난도 해외 중증 환자 치료는 물론, 대한민국의 의료 우수성을 전세계 의료진에게 전수하는 최첨단 교육센터와 병원 중심의 의료 바이오 산업 육성을 위한 ‘글로벌 바이오메디컬 클러스터’를 조성하겠다”며, “인천 내 종합병원들과 상생해 장기이식, 심장, 암 수술 등 인천지역 중증환자들이 지역 내에서 안전하게 치료 받을 수 있도록 힘쓰고, 서해안벨트 권역의 ‘4차 병원’으로서의 역할을 충실히 이행하겠다”고 밝혔다.

이광형 KAIST 총장은 “KAIST의 바이오메디컬, 뇌과학, 의료 빅데이터 및 AI 등 의생명 연구진과 글로벌 최상위 수준인 서울아산병원의 의료 연구진과의 시너지를 창출하겠다”며 “세계적인 바이오메디컬 생태계 조성을 통해 대한민국 바이오 허브를 구축하겠다”고 밝혔다.

한편, 하나은행은 서울아산병원, KAIST, KT&G 3개 기관 외에도 HDC현대산업개발, 우미건설, 도우씨앤디, 액트너랩 등 각 분야 국내 최고 수준의 기업들과 함께 컨소시엄을 구성하여 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 '청라의료복합타운'을 구축할 계획이다.

