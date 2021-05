"타이레놀 같은 성분 해열진통제 70개 달해…가까운 약국서 구입"

[아시아경제 서소정 기자] 식품의약품안전처(처장 김강립)는 28일 코로나19 백신 접종 후 복용 가능한 해열진통제로 '타이레놀' 이외에도 여럿 있다고 안내했다.

최근 백신 접종자가 급증하면서 일부 약국에서 타이레놀 품귀 현상이 일자 국내에 타이레놀과 같은 아세트아미노펜 제제의 해열진통제 품목 다수가 일반의약품으로 허가돼 있다고 설명한 것이다.

식약처는 "시중 유통 중인 아세트아미노펜 제제는 동일한 효능·효과를 가진 제품이므로 약사의 복약지도에 따라 알맞은 용법·용량으로 선택·복용할 수 있다"면서 "가까운 약국에서 구입할 수 있다"고 말했다.

다음은 아세트아미노펜 단일성분으로 허가된 일반의약품(시럽제제 제외) 목록이다.

제품명/업체명

1. 나스펜연질캡슐(아세트아미노펜) / 조아제약(주)

2. 다산아세트아미노펜정500밀리그램 / (주)다산제약

3. 동광아세트아미노펜정160밀리그람 / 동광제약(주)

4. 라페론8시간이알서방정650밀리그램(아세트아미노펜) / 안국약품(주)

5. 라페론정160밀리그람(아세트아미노펜) / 안국약품(주)

6. 라페론정325밀리그램(아세트아미노펜) / 안국약품(주)

7. 루트펜325밀리그램정(아세트아미노펜) / (주)바이넥스

8. 마하펜연질캡슐(아세트아미노펜) / 일양바이오팜(주)

9. 삼남아세트아미노펜정 / 삼남제약(주)

10. 삼남아세트아미노펜정500밀리그람 / 삼남제약(주)

11. 삼익아세트아미노펜정500밀리그람 / 삼익제약(주)

12. 세리콘정(아세트아미노펜) / 오스틴제약(주)

13. 세타펜8시간이알서방정650밀리그램(아세트아미노펜) / (주)보령바이오파마

14. 세토펜8시간이알서방정(아세트아미노펜) / 삼아제약(주)

15. 세토펜정(아세트아미노펜) / 삼아제약(주)

16. 세토펜정325밀리그램(아세트아미노펜) / 삼아제약(주)

17. 세토펜정80밀리그램(아세트아미노펜) / 삼아제약(주)

18. 솔루아펜연질캡슐(아세트아미노펜) / 현대약품(주)

19. 슈메디펜8시간이알서방정650밀리그램(아세트아미노펜) / 에스케이케미칼(주)

20. 스피드싹연질캡슐(아세트아미노펜) / 제일헬스사이언스(주)

21. 써스펜8시간이알서방정650mg(아세트아미노펜) / 한미약품(주)

22. 아니스펜8시간이알서방정(아세트아미노펜) / 콜마파마(주)

23. 아미세타정325밀리그람(아세트아미노펜제피세립) / (주)휴온스

24. 아세노펜8시간이알서방정(아세트아미노펜) / (주)일화

25. 아세트엠8시간이알서방정650밀리그램(아세트아미노펜) / (주)마더스제약

26. 아세핀정(아세트아미노펜제피세립) / 신일제약(주)

27. 아스타펜이알서방정(아세트아미노펜) / 삼남제약(주)

28. 아스타펜정160밀리그람(아세트아미노펜제피세립) / 삼남제약(주)

29. 아스타펜정325밀리그람(아세트아미노펜제피세립) / 삼남제약(주)

30. 알파아세트아미노펜정500밀리그람 / 알파제약(주)

31. 에스빌아세트연질캡슐(아세트아미노펜) / 이연제약(주)

32. 엔시드8시간이알서방정650mg(아세트아미노펜) / 한림제약(주)

33. 엘앤씨메가펜정(아세트아미노펜제피세립) / (주)엘앤씨바이오

34. 영진아미노펜연질캡슐325mg / 영진약품(주)

35. 이두패프연질캡슐(아세트아미노펜) / 에스케이케미칼(주)

36. 이알펜8시간서방정(아세트아미노펜) / (주)경보제약

37. 이지엔6에이스연질캡슐(아세트아미노펜) / (주)대웅제약

38. 일성아세트아미노펜정160밀리그램 / 일성신약(주)

39. 일성아세트아미노펜정325밀리그램 / 일성신약(주)

40. 지엘아세트아미노펜정 / 지엘파마(주)

41. 지엘아세트아미노펜정300밀리그람 / 지엘파마(주)

42. 크린탈정(아세트아미노펜) / 일양약품(주)

43. 타미노펜연질캡슐(아세트아미노펜) / (주)녹십자

44. 타미스펜8시간이알서방정(아세트아미노펜) / (주)한국글로벌제약

45. 타세놀8시간이알서방정(아세트아미노펜) / 부광약품(주)

46. 타세놀8시간이알서방정325밀리그램(아세트아미노펜) / 부광약품(주)

47. 타세놀정500밀리그램(아세트아미노펜) / 부광약품(주)

48. 타스멘정(아세트아미노펜) / 대우제약(주)

49. 타스펜8시간이알서방정650밀리그람(아세트아미노펜) / 대우제약(주)

50. 타이레놀8시간이알서방정(아세트아미노펜) / (주)한국얀센

51. 타이레놀8시간이알서방정325밀리그람(아세트아미노펜) / (주)한국얀센

52. 타이레놀정160밀리그람(아세트아미노펜) / (주)한국얀센

53. 타이레놀정500밀리그람(아세트아미노펜) / (주)한국얀센

54. 타이레펜8시간이알서방정650밀리그램(아세트아미노펜) / (주)휴비스트제약

55. 타이렌연질캡슐(아세트아미노펜) / 에이프로젠제약(주)

56. 타이로펜연질캡슐(아세트아미노펜) / (주)알피바이오

57. 타이리콜8시간이알서방정(아세트아미노펜) / 하나제약(주)

58. 타이맥스연질캡슐(아세트아미노펜) / 코스맥스파마(주)

59. 타이몰8시간이알서방정650밀리그램(아세트아미노펜) / (주)동구바이오제약

60. 타이펜8시간이알서방정 / 영풍제약(주)

61. 토루판8시간서방정(아세트아미노펜) / 조아제약(주)

62. 토루판정(아세트아미노펜) / 조아제약(주)

63. 트라몰8시간서방정650밀리그람(아세트아미노펜) / 코오롱제약(주)

64. 트라몰정160밀리그람(아세트아미노펜) / 코오롱제약(주)

65. 트라몰정325밀리그람(아세트아미노펜) / 코오롱제약(주)

66. 트리스펜8시간이알서방정(아세트아미노펜) / 동화약품(주)

67. 티메롤8시간이알서방정(아세트아미노펜) / (주)서울제약

68. 펜세타정(아세트아미노펜제피세립) / 대원제약(주)

69. 펜잘8시간이알서방정(아세트아미노펜) / (주)종근당

70. 휴텍스에이에이피정325밀리그람(아세트아미노펜제피세립) / 한국휴텍스제약(주)

