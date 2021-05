서울 음식점 화재 10건 중 6건은 '부주의'가 원인…"K급 소화기 비치 당부"

[아시아경제 임철영 기자] 서울 음식점 화재 10건 중 6건은 부주의로 인해 발생한 것으로 나타났다. 이에 서울시 소방재난본부는 화재요인이 되는 덕트 기름을 주기적으로 제거하고 K급 소화기 비치해 달라고 당부했다.

28일 서울시 소방재난본부는 음식점 창업이 증가함에 따라 화재안전 정보 제공을 위해 최근 3년간 음식점에서 발생한 화재에 대한 통계를 분석해 발표했다.

소방재난본부에 따르면 최근 3년간 발생한 음식점 화재는 1861건으로 연평균 620건 발생했다. 연도별 음식점 화재는 2018년 682건, 2019년 608건, 2020년 571건으로 감소하는 추세다.

다만 음식점 화재 발화원인은 부주의가 1115건(59.9%)으로 가장 많아 예방책이 필요한 상황이다. 발화원인은 부주의에 이어 전기적 요인 440건(23.6%), 기계적 요인 127건(6.8%) 등이 뒤를 이었다.

부주의가 원인인 화재는 음식물 조리 중 방치가 520건(46.6%)으로 가장 많았고 화원방치 216건(19.4%), 가연물 근접방치 90건(8.1%) 등이었다.

특히 음식점 주방 내 덕트 및 연통에서 발생한 화재가 2018년 48건, 2019년 50건, 2020년 45건으로 143건(7.7%)을 차지해 각별한 주의가 필요하다는 지적이다.

소방재난본부 관계자는 “음식물 조리 과정에서 덕트나 연통에 남아있던 찌든 기름 찌꺼기로 인하여 발생하는 화재는 진화도 어렵고 확산 우려가 크다”며 “덕트 전문 청소업체 등을 통해 주기적으로 기름 찌꺼기를 제거하고 주방에는 꼭 K급 소화기를 비치해 주시길 당부한다”고 말했다.

아울러 K급 소화기를 의무적으로 비치해야한다고 강조했다. K급 소화기는 주방을 뜻하는 키친(Kitchen)의 앞 글자를 따서 명칭한 것으로 식용유 등 기름에 불이 붙었을 경우 기름 표면에 유막을 형성해 불을 끈다.

최태영 서울소방재난본부장은 “정부통계에 따르면 올해 들어 서울지역 음식점 창업이 늘어났다”며 “복합건축물 등에 입점한 음식점의 경우 자칫 대형화재로 연결될 수 있는 만큼 화재안전에 관심과 실천을 당부드린다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr