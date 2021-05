美 경제학계 "근원물가지수 하반기부터 안정화될것"

농산물·에너지 분야 제외한 물가지수

전문가 "올 4분기부터 인플레 압박 진정될 듯"

[아시아경제 김수환 기자] 미국 경제학자들이 오는 하반기부터 미국의 근원물가지수(농산물 및 석유류 제외 물가지수)가 점차 안정화될 것이라고 내다봤다.

23일(현지시간) 블룸버그통신은 미 경제학자들로 구성된 연구 단체인 전미실물경제협회(NABE)가 이날 발표한 설문조사 결과를 인용해 이같이 전했다.

근원물가지수는 일시적 외부 요인에 의해 변동성이 심한 품목인 농산물과 에너지 부문의 물가를 제외한 지수로서 장기적인 물가 추세를 살펴볼 수 있는 대표적 지수다.

설문조사에 따르면 대부분 응답자들이 농산물과 에너지 부문 물가를 제외한 개인소비지출(PCE) 가격지수가 올 4분기에 2.1%를 기록할 것으로 예측했다. 이는 4~6월 PCE 가격지수 전망치인 2.6%보다 내려간 수치다.

설문조사를 이끈 할리 웨이드는 "올 하반기부터 인플레이션이 안정되고 내년에 급격한 반등은 오지 않을 것이라는 것이 학계의 예측"이라고 설명했다.

또 전문가들은 소비자물가지수가 올해 4분기에 2.8%를 기록한 뒤 내년 4분기에는 다시 2.4%로 하락할 것이라고 예측했다.

앞서 소비자물가지수는 지난 4월, 전월 대비 0.8% 증가해 2009년 이후 최고치를 기록하며 인플레이션 우려를 가중시켰다. 이에 미 연방준비제도(Fed)에 조만간 긴축 정책 논의를 시작해야 한다고 촉구하는 목소리도 나온 바 있다. 반면, Fed는 코로나19 사태가 진정세에 접어들면서 소비가 폭발적으로 회복돼 발생한 일시적인 공급 병목 현상에 따른 물가 상승이라며 인플레 장기화 가능성을 일축했다.

한편, 전문가들은 미국의 경제가 올해 상당한 수준으로 반등할 것으로 내다봤다. 설문조사에 따르면 전문가들이 예측한 올해 경제 성장률 전망치 중위값은 6.7%로서 지난 3월 전망치인 4.8%보다 대폭 올라갔다. 또, 전체 응답자 중 3분의 2는 미 고용률이 이르면 올해 말부터 코로나19 대유행 이전 수준을 회복할 것이라고 내다봤다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr