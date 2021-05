한국거래소와 경쟁할 대체거래소 생길까?…핀테크 경쟁 가세

서울거래소 비상장 내년 초 대체거래소 사업 인가 신청키로

[아시아경제 공병선 기자] 증시 호황에 힘입어 한국거래소와 경쟁하는 대체거래소(ATS) 설립 움직임이 활발해지고 있다. 핀테크 업체도 대체거래소 진출 움직임에 가세하면서 경쟁이 더욱 치열해지고 있다.

23일 비상장주식 거래 플랫폼 ‘서울거래소 비상장’은 내년 초 대체거래소 사업 인가를 신청하기로 하고 설립 방안을 마련하기 위해 컨설팅업체 선정 작업을 진행 중이라고 밝혔다.

서울거래소 측은 대체거래소를 자본금 약 1300억~1500억원 규모로 세우고 매매 수수료를 무료 또는 매우 저렴한 수준으로 낮춰 경쟁력을 확보하겠다고 설명했다. 발전한 핀테크 기술로 플랫폼 운영비를 크게 줄여 수수료도 낮출 수 있다고 봤기 때문이다.

기존 매매 수수료 중심 구조에서 탈피한 사업모델도 마련하기로 했다. 경제위기나 신용경색 등으로 주식 거래량이 급감할 경우 운영에 어려움이 닥칠 수 있기 때문이다. 특히 향후 5년 안에 경제위기가 온다는 가정 하에 위기에 대응할 수 있는 사업 구조를 만드는 데 목표를 뒀다.

서울거래소는 대형 IT기업과 외국 자본 등을 유치해 컨소시엄도 구성하고 국민에게 무난히 수용될 수 있는 주주 구성 방안도 마련키로 했다. 향후 해외 진출 가능성도 타진할 예정이다.

한편 지난 수년간 논의 단계에 머물렀던 금융투자협회와 증권사의 대체거래소 컨소시엄도 최근 다시 진행을 시작했다. 금투협에 따르면 금투협과 미래에셋증권·한국투자증권·NH투자증권·KB증권·삼성증권·키움증권 등 증권사들은 컨소시엄을 구성하고 컨설팅업체를 통해 대체거래소 사업 타당성 연구 용역을 진행 중이다. 이들은 오는 7월 말에 연구용역 결과가 나오면 이를 기반으로 대체거래소 설립 절차에 착수할 예정이다.

대체거래소 설립 움직임이 활발해진 데엔 증시 호황이 큰 역할을 했다. 또한 대체거래소에 부정적이었던 한국거래소가 최근 수용하는 방향으로 바뀐 것도 한몫 했다. 지난 1월 손병두 한국거래소 이사장은 신년 기자간담회에서 “그동안 한국거래소가 대체거래소를 반대한 것으로 알려져 있는데 그럴 시기는 지났다고 생각한다”고 말했다.

한국거래소 관계자는 “대체 거래소는 매매 기능만 있고 상장, 결제, 시장감시 등 나머지 부분은 한국거래소 인프라를 활용해야 해 협조할 부분이 많다”며 “어떻게 호가를 통합해서 보여줄 것인지와 관련 비용 부담은 어떻게 할지 실무 과제에 대해 대체거래소 측과 실무 협의를 할 것”이라고 말했다.

