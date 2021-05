대진표 완성된 국민의힘 전대…당대표 후보 8명

예비경선(컷오프) 통해 당대표 후보 5명으로 줄어들어

[아시아경제 금보령 기자] 다음 달 11일에 열리는 국민의힘 전당대회 후보등록이 마무리됐다. 당권에는 총 8명이 도전한다.

22일 국민의힘 당대표 및 최고위원 선출을 위한 중앙당 선거관리위원회에 따르면 이날 오후 5시 후보등록 접수를 마감한 결과 당대표 후보자는 모두 8명이었다.

조경태·주호영(5선) 의원, 홍문표(4선) 의원, 윤영석(3선) 의원, 김웅·김은혜(초선) 의원, 나경원 전 의원, 이준석 전 최고위원이 당대표 후보로 등록을 마쳤다.

당대표 출마를 한다고 발표했던 조해진(3선) 의원은 최고위원으로 입후보했다. 신상진 전 의원은 후보 등록을 하지 않았다.

예비경선(컷오프)을 통해 당대표 후보는 5명으로 줄어든다. 예비경선 후보자들은 오는 25일 비전발표회를 한 뒤, 26~27일 이틀 동안 투표를 거친다. 투표는 당원 50%, 일반시민 여론조사 50% 방식으로 진행된다. 본경선이 펼쳐지는 다음 달 11일에는 당원 투표 70%와 시민 여론조사 30%를 합산한다.

총 4명을 뽑는 최고위원 선거에는 조해진 의원, 배현진·이영·조수진(초선) 의원, 김재원·정미경 전 의원, 천강정 경기도당 치과의사네트워킹위원장, 원영섭 전 미래통합당 조직부총장, 도태우 대구시당 인권위원장, 조대원 전 경기 고양정 당협위원장 등 10명이 등록을 마쳤다.

1명을 선출하는 청년 최고위원에는 이용 의원을 포함해 김용태 광명을 당협위원장, 강태린 의왕과천 당협부위원장, 홍종기 부대변인, 함슬옹 전 미래통합당 중앙청년위원회 부위원장 등 5명이 후보로 등록했다.

