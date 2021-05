[아시아경제 이광호 기자]NH농협은행은 21일부터 이달 31일까지 'NH모바일브랜치 OX퀴즈' 사회관계망서비스(SNS) 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 이벤트는 NH농협은행 공식 페이스북, 인스타그램에 등재돼 있는 NH모바일브랜치 관련 OX퀴즈 이벤트 게시물에 댓글로 정답을 작성한 고객 중 200명을 추첨해 스타벅스 모바일 쿠폰을 제공한다.

NH모바일브랜치는 별도의 애플리케이션(앱)이나 인증서 없이 간편하게 금융상품 가입부터 환전 신청, 신용카드 신청 등의 업무를 모바일로 이용할 수 있는 웹 기반의 디지털 플랫폼으로, 인터넷 포털사이트 검색이나 직원이 제공하는 QR코드, 상품 안내장 QR코드 등 다양한 경로로 이용이 가능하다.

