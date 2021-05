DL이앤씨, 분할 후 첫 회사채 'ESG채권'으로 발행

[아시아경제 김혜민 기자] DL이앤씨가 분할 후 첫 회사채를 ESG채권으로 발행한다고 21일 밝혔다. 총 500억원 규모로, ESG채권으로 조달하는 자금은 친환경 사업과 상생협력 기금으로 활용할 예정이다.

올 초 대림산업에서 분할한 DL이앤씨는 채권 발행에 앞서 한국기업평가를 통해 사전 인증평가를 진행했고, 지속가능부문 최고 등급인 'ST1'을 부여받았다. 오는 27일 수요예측을 거쳐 다음달 4일 발행한다.

ESG채권은 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 채권이다. 이번에 발행하는 채권은 환경은 사회부문이 결합된 지속가능채권이다. 3년물 1500억원과 5년물 500억원 규모다. 이 중 5년물 500억원이 ESG채권으로 발행된다. 수요예측 결과에 따라 최대 1500억원까지 증액할 계획이다.

DL이앤씨는 조달한 자금을 친환경 건축물 공사와 협력사 자금지원에 활용한다. DL이앤씨 관계자는 "건설 과정에서 발생하는 온실가스를 절감하고 냉난방 에너지 소비량이 적은 친환경, 고효율 건축물을 공급할 것"이라며 "협력사의 자금조달 부담 해소를 위한 상생협력기금에도 활용할 예정"이라고 말했다.

