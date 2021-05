수원시, 코로나 피해 中企 지원 확대한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 중소기업 지원을 확대한다.

수원시는 올해 코로나19 피해 기업을 대상으로 ▲금융지원 ▲기술개발ㆍ지식재산 지원 ▲국제통상 지원 ▲벤처기업 지원 등 다양한 사업을 진행한다고 21일 밝혔다.

시는 이를 위해 오는 7월22일까지 모두 8차례에 걸쳐 관내 중소기업 대표ㆍ임직원을 대상으로 수원시ㆍ정부ㆍ경기도 중소기업 지원시책을 안내하는 '2021년도 중소기업 지원시책 설명회'를 개최한다.

시가 마련한 금융지원은 중소기업 육성기금, 동반성장 협력사업, 중소기업 특례보증, 경기도중소기업 육성기금 출연 등이다.

또 기술개발ㆍ지식재산 지원 사업은 기업 경쟁력, 지식재산 특화, 사업화 등 맞춤형 사업이다. 국제통상 지원사업은 국외박람회ㆍ국내전시회 참가, 하이브리드(Hybrid) 수출판매 개척단 운영, 창업ㆍ중소업체 비대면 수출 사업 등이다.

시는 올해 지원사업을 수원시 홈페이지(https://www.suwon.go.kr)에 게시했다.

시 관계자는 "코로나19로 어려움을 겪는 중소기업을 위해 다양한 맞춤형 지원사업을 펼치겠다"고 전했다.

