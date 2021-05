광주시, 22일 자원봉사 박람회 개최

시청·온라인에서 ‘기후변화대응! 자원봉사 힘으로!’ 주제로

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 오는 22일 시청 시민숲 광장 오프라인 행사와 온라인 화상회의 시스템으로 ‘2021 자원봉사 박람회’를 개최한다고 20일 밝혔다.

자원봉사박람회는 지역 내 자원봉사의 사회적 가치와 중요성을 알리기 위해 지난 2009년부터 매년 개최하고 있다.

올해는 ‘광주기후변화대응! 자원봉사힘으로!’라는 주제로 기후변화대응을 위한 커피찌꺼기를 활용한 천연방향제 만들기, 탄소발자국 줄이기 등 다양한 봉사활동 체험활동과 온라인 자원봉사 챌린지 포스터 공모전이 함께 진행된다.

사회적 거리두기를 고려해 온라인 화상회의 시스템을 통해 비대면 봉사활동 참가자 100여명과 시청 시민숲 광장에서 현장 참여자, 진행자 100여명이 함께 자원봉사 활동을 이해하고 체험할 수 있게 구성했다.

자원봉사 참여 문화 확산을 위해 비대면으로 진행되는 ‘자원봉사 실천 챌린지 포스터 공모전’은 사전 모집한 100명의 초·중·고등학생들이 기후위기 대응에 필요한 실천 활동을 그림으로 표현하는 시간을 갖는다.

온라인 그림그리기 대회는 참가자에게 봉사활동 2시간 인정과 함께 우수작품을 선정해 시장, 시의장, 교육감 등 16개 상장이 주어진다. 출품된 작품은 향후 자원봉사활성화를 위한 공공목적으로 홍보자료에 활용할 계획이다.

김일융 시 자치행정국장은 “광주시민들은 자신보다 나의 가족과 이웃, 공동체를 먼저 생각하고 행동하는 나눔과 연대의 광주정신의 특별한 DNA를 가지고 있다”며 “시민참여를 더욱 확대하면서 안전한 환경을 물려줄 수 있는 지역사회 역량을 결집해 1년 365일 자원봉사가 시민의 일상이 되는 자원봉사 선도도시 광주가 될 수 있도록 적극 지원하고 뒷받침 하겠다”고 말했다.

한편, 코로나19로 어려운 상황 속에서도 자원봉사자분들은 지역 곳곳에서 방역 소독, 백신접종센터 봉사활동, 소외계층 돌봄 등 더 어려운 주위의 이웃들을 돌보고 있다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr