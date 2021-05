[아시아경제 이정윤 기자] 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 104,600 전일대비 3,000 등락률 -2.79% 거래량 1,238,126 전일가 107,600 2021.05.20 15:30 장마감 관련기사 제넥신 "자궁경부암 신약 병용, 항암제 단독요법보다 효과"하락장에도 상승하는 놀라운 “바이오” 종목 大 공개![초동시각] 배수진 친 국산 코로나19 백신 개발업체 close 은 20일 중국 I-Mab 주식 131만1000주를 359억8217만원에 처분했다고 공시했다.

주요 파이프라인 임상개발 및 운영자금 조달을 위한 것으로 자기자본대비 6.71%에 해당하는 규모이다. 처분 후 지분율은 5.05%(848만8885주)이다.

