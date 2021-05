코백스 공급 화이자 백신 29만7000회분 21일 도착…"75세 이상 접종에 활용"

[아시아경제 서소정 기자] 범정부 백신도입 TF(팀장 권덕철 보건복지부 장관)는 코백스를 통해 공급되는 화이자 백신 29만7000회분이 오는 21일 새벽 1시 30분경 도착할 예정이라고 20일 밝혔다.

개별 계약한 아스트라제네카 백신 106만8000회분이 17일 도입됐고, 전날 화이자 백신 43만8000회분에 이어 21일 코백스 화이자 백신 29만7000회분이 도입되면 이번 주에 총 180만3000회분이 도입된다.

코백스 화이자 백신 29만7000회분을 합산하면 현재까지 코로나19 백신은 총 823만회분이 도입되고, 상반기 중 1009만회분이 추가로 도입돼 상반기 1300만명 예방 접종을 지원할 계획이다.

이번에 코백스를 통해 공급되는 화이자 백신은 지난달 1일부터 진행 중인 75세 이상 어르신 접종에 활용된다.

질병관리청은 '공중보건 위기대응 의료제품의 개발 촉진 및 긴급 공급을 위한 특별법'에 따라 식품의약품안전처에 코백스 화이자 백신의 긴급사용 승인을 지난 18일 요청했고, 식약처는 관련 법령에 따른 위원회의 심의를 거쳐서 20일 긴급사용을 승인했다.

권덕철 범정부 백신도입 TF 팀장은 "통관 절차와 운송 등을 최대한 신속하게 실시해 코백스 화이자 백신이 예방 접종에 원활하게 사용될 수 있도록 하겠다"고 말했다.

