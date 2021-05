국민레미콘, 중소레미콘社 최초 스마트공장 구축

중기중앙회 '레미콘 업종 특화 스마트공장 구축사업' 첫 성과

재고정확도 및 관리인력 생산성 각각 30%, 20% 증가

[아시아경제 이준형 기자] 국민레미콘은 정부의 '레미콘업종 특화 스마트공장 구축사업'에 참여해 중소레미콘사로는 최초로 스마트공장 구축을 완료했다고 20일 밝혔다.

중소기업중앙회가 주관하는 '업종별 특화 스마트공장 사업'은 스마트공장 시스템 공급사와 중소기업들이 공동으로 스마트공장을 구축하는 사업이다. 공급사가 스마트공장 기본 모델을 설계하고 각 공장의 상황에 맞춰 시스템 등을 수정한다.

레미콘 업계는 중소업체가 대부분이라 개별적인 스마트공장 구축이 어려웠다는 게 중기중앙회의 설명이다. 또한 레미콘은 다양한 종류와 상태의 원자재로 만들기 때문에 정해진 규격의 부품을 생산하는 일반 제조업에 비해 스마트공장 모델 설계가 까다롭다.

이에 국민레미콘은 남성레미콘, 배방레미콘 등 중소 레미콘업체들과 공동으로 스마트공장 구축을 추진했다. 퍼스트알앤디, 비즈코리아 등 정보산업 소속 조합원사들이 컨소시엄을 구성해 솔루션 공급기업으로 참여하며 사업이 본격화됐다.

이번에 구축된 스마트공장에는 원자재 입고부터 제품 출고까지 전 과정에 정보통신기술(ICT)이 접목됐다. 이에 재고의 효율적 관리는 물론 원자재 계량 및 배합을 표준화해 품질 편차를 최소화하고 실시간 정보 공유도 가능해졌다.

공장 효율성은 대폭 개선됐다. 중소기업중앙회에 따르면 해당 공장은 스마트공장 구축 후 재고정확도와 관리인력 생산성이 기존 대비 각각 30%, 20% 증가했다. 작업시간과 원자재 비용은 각각 20%, 3% 감소했다.

배조웅 국민레미콘 대표이사 겸 한국레미콘공업협동조합연합회장은 "스마트공장 도입으로 실시간으로 생산현장과 품질을 관리해 제품 경쟁력 향상이 기대된다"고 밝혔다.

사업에 참여한 한병준 정보산업조합 이사장은 "레미콘 업계의 스마트공장 도입으로 중소업체도 재고, 품질, 생산 등을 최적화하는 계기가 마련됐다"면서 "앞으로도 중소 레미콘 업계에 새로운 가치를 제공하겠다"고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr