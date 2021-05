HMM, 23번째 임시 선박 출항…다목적선 투입

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 44,200 전일대비 1,350 등락률 +3.15% 거래량 6,974,410 전일가 42,850 2021.05.20 10:44 장마감 관련기사 해수부 장관 "항만적체, 운임상승 수출기업 애로…임시선박 지원확대"[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close 은 국내 기업들의 원활한 수출을 지원하기 위해 미주향 임시선박 1척을 추가 투입했다고 20일 밝혔다.

이번에 투입된 임시선박은 다목적선(MPV)으로 보통 석유화학 설비·발전설비와 같은 초대형 특수 화물 및 중량 화물을 운송하지만 필요에 따라 컨테이너도 실을 수 있다.

이날 부산에서 출항한 1800TEU급 다목적선 우라니아호에는 1474TEU의 화물을 실었다. 전체 화물 대부분이 국내 화주의 물량으로 선적됐으며 내달 14일 미국 동안에 위치한 서배너에 직기항 할 예정이다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 44,200 전일대비 1,350 등락률 +3.15% 거래량 6,974,410 전일가 42,850 2021.05.20 10:44 장마감 관련기사 해수부 장관 "항만적체, 운임상승 수출기업 애로…임시선박 지원확대"[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close 은 우라니아호 외에도 그동안 러시아 보스토치니, 베트남 하이퐁, 미국 뉴욕 등 다섯 번의 다목적선을 투입해왔다.

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 44,200 전일대비 1,350 등락률 +3.15% 거래량 6,974,410 전일가 42,850 2021.05.20 10:44 장마감 관련기사 해수부 장관 "항만적체, 운임상승 수출기업 애로…임시선박 지원확대"[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일외국인, 4주 연속 '팔자'…한 주간 6조 넘게 팔아 close 관계자는 "중소기업 수출화물의 원활한 선적을 위해 앞으로도 임시선박을 추가 투입할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr