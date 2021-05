LH, 명지국제신도시 바이오 R&D센터 조성 협약 체결

LH, 바이오 R&D 센터 건설을 위한 토지공급 및 부지 확보 지원

프레시스티지바이오파마社 하반기 착공, 내년 상반기 준공 목표

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 18일 부산시청에서 싱가포르 바이오제약기업인 프레스티지바이오파마, 부산시, 부산진해 경제자유구역청과 함께 ‘명지 바이오 R&D센터 건립을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.

LH, 부산시, 부산진해 경제자유구역청, 프레스티지바이오파마는 이번 협약을 통해 부산명지 국제신도시에 연면적 4만5000㎡ 규모의 바이오 R&D센터를 건설하기로 합의했다. 이를 위해 LH는 프레스티지바이오파만사와 올 하반기 토지매매 계약을 체결해 R&D센터 부지를 공급하고, 부지 확보에 필요한 행정적 절차 등을 지원한다.

부산시와 부산진해 경제자유구역청은 건축 등 관련 행정과 인허가 절차 등을 지원할 계획이다. R&D센터는 올 하반기에 착공해 내년 상반기 준공될 예정이다.

부산명지 국제신도시는 부산 강서구에 위치한 약 640만㎡ 규모의 경제자유구역으로, 2010년 개발 착수해 2025년 준공할 예정이다. 현재 토지 분양이 80% 완료된 상태로, LH는 앵커 기업 유치 등 지구 활성화를 위해 노력한 결과, 2016년 데상트 R&D센터를 유치 2018년부터 R&D센터 운영 중이다. 또 해외 대학 및 기업이 명지국제신도시로 이전해 올 수 있도록 외국인학교용지, 복합시설 용지 등을 공급해, 부산시 등 관련 기관에서 해외 기관 유치를 추진하고 있다.

LH 관계자는 "코로나19 감염병을 겪으며 백신과 치료제를 생산하는 바이오 산업의 중요성을 전 세계가 다시금 깨달은 시점에서 LH가 바이오 R&D센터 건립에 참여하게 돼 뜻깊다"며 "하반기 R&D센터 부지를 공급해, 연내 착공할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

