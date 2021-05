‘산업안전도시 부산’ 만든다 … 부산시·노동청·안전보건공단, 산재예방 협업 구축

5월18일 오후 5시 부산시청서 ‘산업안전도시 부산 위한 업무협약’



산업재해 예방 위해 유기적 협업체계 구축·안전 문화 확산키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시(시장 박형준)가 부산고용노동청, 안전보건공단 부산광역본부와 함께 산업재해를 예방하고 산재사고 사망을 줄이기 위한 ‘산업안전도시’ 사업에 나선다.

부산시는 18일 오후 5시 시청 7층 국제의전실에서 ‘산업안전도시 부산을 위한 업무협약’을 체결한다.

참여 기관 간 협력체계를 통해 지자체 발주 공사 등 각종 사업에서 안전사고를 예방하고, 산업안전 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

부산시는 유기적인 협업 체계를 구축하고, 내실 있는 정책 추진으로 산업재해를 예방한다는 방침이다.

협약에 따라 각 기관은 부산시(구·군 포함) 공공 발주공사와 수행사업의 현장 합동점검을 실시할 계획이다.

또 부산시가 추진하는 ‘노동안전보건지킴이단’ 사업의 원활한 운영을 위해 교육을 지원하고, 점검 노하우도 전달하는 등 산재 예방 활동 추진과 지원을 한다.

노동안전보건지킴이단은 지난해 5월 제정된 ‘부산시 산업재해 예방 및 노동자 건강증진을 위한 조례’에 따라, 노동자들이 안전한 산업현장에서 근무할 수 있도록 사업장 점검 등 산업재해 예방 활동을 벌인다.

부산시는 지킴이단 현장점검 결과 고위험사업장과 불량사업장으로 확인되면 안전보건공단에 패트롤 연계를, 부산지방고용노동청에는 감독 실시를 요청할 계획이다.

지자체 공무원의 안전분야 역량 강화 교육도 추진하고, 안전 최우선 문화 정착을 위해 합동 캠페인을 개최하는 등 안전 문화 확산에도 적극적으로 협력키로 했다.

박형준 부산시장은 “유관기관과 긴밀한 협업으로 부산지역 노동자에게 안전한 일자리가 만들어지도록 힘을 쏟겠다”며 “산업재해 예방을 위한 안전한 노동환경 조성과 노동자 생명 보호에 앞장설 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr