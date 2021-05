[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 이상민)는 14일 울주군 온양읍 주민을 위해 온양읍 43개소 마을회관 경로당에 건강용품을 선물했다.

전달식에는 이상민 새울원자력본부장과 문정진 온양원전지역 주민협의회장, 안효근 온양읍 이장협의회장, 공진혁 온양읍 청년회장 등 지역단체장들이 참석했다.

전달한 물품은 2억3000만원 상당의 자동전자혈압계, 공기제균청정기, 안마의자 등이다. 지역 어르신과 주민의 코로나19 감염 예방과 건강복지 향상을 위한 선물들이다.

이상민 새울본부장은 “코로나19 장기화로 힘든 시간을 보내는 지역 어르신과 주민에게 도움이 되길 바란다”며 “지역민의 건강증진과 코로나19 극복을 위해 지역의 어려움에 항상 귀 기울이겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr