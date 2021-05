구글, 직원 20% 재택근무 유지

원격근무 시대적 흐름 반영

[아시아경제 권재희 기자] 미국 내 코로나19 백신 접종 확산에 발맞춰 사무실 문을 다시 열기로 한 구글이 정규직 직원 중 20%에 대해서는 재택근무를 허용하기로 했다. '협업'의 문화를 중시하는 구글은 직원들을 다시 캠퍼스(사무실)로 불러들이기 위해 대대적인 사무실 개조에 나섰으나 원격근무라는 시대적 흐름을 받아들이기로 한 것이다.

5일(현지시간) CNBC에 따르면 순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)는 이날 직원들에게 보낸 이메일에서 "전체 직원의 20%는 계속해서 재택근무를 할 수 있다"며 "또 다른 20%는 근무 부서가 아닌 다른 지역 사무실로 출근해 원격근무를 할 수 있다"고 밝혔다.

근무부서가 아닌 다른 지역의 사무실에서 일할 수 있는 원격근무 방침은 당초 1년에 2주로 한정했으나 4주로 늘렸다. 나머지 60%는 며칠 동안 사무실로 출근해 일할 것으로 예상한다고 덧붙였다.

앞서 구글은 지난해 12월 일주일에 사흘은 직원들이 다시 사무실에서 일하도록 하겠다는 방침을 밝힌 바 있다. 이를 위해 격리가 가능한 개인별 사무실로 개조하는가 하면, 직원들의 휴식을 위한 테니스장과 잔디마당을 야외 사무실로 탈바꿈시키기도 했다. 구글은 코로나19 감염을 막기 위해 무료로 제공하던 뷔페는 개별 포장으로, 마사지실과 피트니스 센터, 셔틀버스는 중단했다. 이처럼 사무실로 복귀시키기 위해 대대적인 준비를 하던 구글이 사무실 복귀 지침을 다시 완화한 것은 이례적이라는 평가다.

블룸버그 통신은 "더 많은 직원이 원격 근무를 할 수 있도록 구글이 근무 규칙을 완화했다"고 전했다.

CNBC 역시 "실리콘밸리에 광범위한 부동산을 소유하고 있는 구글은 당초 사무실 복귀에 대한 방침을 엄격하게 적용했으나 다른 고용주들이 더 큰 유연성을 제공하는 것을 보고 구글 역시 접근방식을 완화하고 있다"고 보도했다.

