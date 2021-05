르노삼성 노사갈등 격화…8시간 전면파업에 '부분 직장폐쇄' 맞불

해넘긴 2020년 임단협 줄다리기 팽팽

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차의 노사 갈등이 확산일로다. 노동조합이 임금 및 단체협상 협상과정에서 파업을 이어가자 사측은 부분 직장 폐쇄란 카드까지 꺼내들었다.

4일 업계에 따르면 르노삼성은 이날 오전 7시부터 별도 공지 전까지 부분 직장폐쇄를 단행한다. 이는 르노삼성 노조가 이날 8시간 전면파업을 진행키로 한 데 따른 맞대응 차원이다.

직장폐쇄는 사용자가 자신의 의견을 관철시키기 위해 사업장의 운영을 중단하는 쟁의행위로, 현행 '노동조합 및 노동관계조정법(노조법)'상 노조의 쟁의행위가 개시된 이후 단행할 수 있다.

르노삼성 노사는 앞서 지난 2020년 임·단협을 두고 8차례의 본교섭을 진행했지만 별다른 합의점에 이르지 못했다. 노조 측은 기본급 7만원 인상과 격려금 700만원을 주장했지만 사측은 기본급 동결 및 격려금 500만원 지급 등을 제시해 평행선을 달렸다.

특히 노사의 대립은 최근 구조조정과 맞물리며 더욱 격화되는 모양새다. 노조는 인천, 창원의 AS 사업소 운영 중단을 철회하지 않으면 임단협 협상을 이어가지 않겠다는 입장이다.

한편 르노삼성은 지난해에만 790억원의 적자를 내는 등 위기에 놓여있는 상태다. 지난 4월에도 내수와 수출을 포함해 전년 대비 28.6% 감소한 총 9344대를 판매하는 데 그쳤다.

