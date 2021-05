'지방소멸 위기' 경북도, 영천시 사례서 '희망' 봤다 … 10년만에 최대 인구 기록

2018년 7월 최저 인구 대비 2343명 증가 … "모든 부서 걸친 시책사업 시너지 효과"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 영천시(시장 최기문)는 4월말 기준 인구수가 10만2529명으로 2011년 이후 10여년 만에 최대 인구를 기록했다고 3일 밝혔다.

영천시 인구는 2011년 말 기준 10만4182명에서 매년 지속적으로 감소, 2018년 7월말에는 10만186명까지 줄었다가 다양한 인구시책 추진 속에 등락을 거듭해 왔다.

지난 4월말 현재 2018년 7월말 최저 인구 대비 2343명이 증가한 10만2529명을 기록하는 등 인구 그래프에 연일 상승곡선이 그려지고 있다는 게 영천시의 설명이다.

이같은 인구증가는 모든 부서에 걸친 시책사업 간 시너지 효과를 통한 시민 편익 증대, 영천-대구 간 대중교통 환승시스템 도입 및 복선 전철사업, 정주여건의 실질적인 개선 등 복합 요인이 주효한 것으로 보인다.

영천시는 지난해에는 경북도내에서는 처음으로 인구정책과를 신설하는 한편 관내 학교와 직업군인 및 군무원을 대상으로 기숙사비 20만원·생활지원금 30만원 지원 등 다채로운 인구늘리기 정책을 꾸준히 펼쳐왔다.

최기문 영천시장은 "현재 인구에 만족하지 않고 11만 인구 달성을 위해 꾸준히 노력하겠다"며 "향후 인구증가를 위한 대구도시철도 1호선 영천경마공원(금호) 연장 등 중·장기 대책과 영천 주소 갖기 운동, 전입시민 지원 등 단기 대책을 병행도 적극 추진하겠다"고 강조했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr