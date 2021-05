5월 어린이 안전사고 주의보…최근 3년 어린이날 사고, 평균 대비 1.4배↑

[아시아경제 임철영 기자] 소방청이 5월 가정의 달을 맞아 어린이들의 야외활동이 증가할 것으로 예상되어 어린이 안전사고*에 대한 각별한 주의를 당부했다.

3일 소방청에 따르면 최근 3년간 약 11만 7000건의 어린이 안전사고가 발생했다. 이는 하루 평균 약 107건의 크고 작은 사고가 발생한 것이며 특히 어린이날은 평균보다 약 1.4배 많은 148건의 안전사고가 발생했다.

월별로 비교했을 때 4월에서 5월이 가장 큰 폭으로 증가했으며 6월에 가장 많았다. 5월부터는 어린이날을 포함한 가족 단위 행사가 많고 야외에서 활동하기 좋은 기후조건이 되면서 발생 건수가 증가한 것으로 보고 있다.

지난해 어린이 안전사고는 3만 1584건으로 최근 3년 중 가장 적었고 특히 가정 외부에서 발생하는 사고가 크게 줄었다. 이는 코로나19 확산으로 야외활동을 줄이고 학교 수업방식이 일부 원격으로 전환되는 등 가정에서 외출하는 빈도가 감소했기 때문으로 풀이된다.

지난해 일어난 어린이 안전사고 중 8290건(26.2%)은 교통사고로 발생했다. 교통사고 유형 중 차량에 동승하고 있는 경우가 3071건(교통사고 중 37%)으로 가장 많았고 다음으로 자전거사고(2861건, 34.5%)와 보행자사고(1533건, 18.5%) 순서로 나타났다. 어린이가 화상을 입은 경우는 1494건(안전사고 전체 4.7%)으로 나타났고 뜨거운 물에 의한 화상이 1161(화상 중 77.7%)건으로 가장 많았다.

다른 주요 사고사례로는 이물질에 의한 기도 막힘이 있다. 작년에 602건(안전사고 전체 1.9%)이 발생해 다른 사고에 비해 드물지만 기도가 막히면서 산소공급이 차단되어 몇 분 이내에 뇌손상을 줄 수 있다. 이밖에 낙상(9477건, 30%)이나, 열상(3874건, 12.3%) 같이 충분히 예방할 수 있는 안전사고들이 전체 어린이 안전사고 중에서 매우 높은 비율을 차지하고 있다.

배덕곤 119구조구급국장은 “어린이는 위험한 상황을 인식하고 대처할 수 있는 판단력과 민첩성이 부족하기에 세심한 주의가 필요하다”며 “코로나19시대 가정 내에서 생활하는 시간이 많은 만큼 보호자들은 어린이 안전사고 예방에 더욱 관심을 가져줄 것”을 당부했다.

