‘롯데몰 여수점’ 재단장 마쳤다…5일 재오픈

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데쇼핑㈜이 고객 라이프스타일에 맞춘 상권 특화형 ‘롯데몰 여수점’을 오는 5일 문을 연다.

3일 롯데쇼핑에 따르면 ‘롯데몰 여수점’은 롯데마트 여수점을 새롭게 단장해 재오픈하는 점포다.

영업면적1만 5000m2규모의 지상 3층 구조로 5개월간의 리뉴얼 기간을 통해 기존의 정형화 되어 있던 대형마트 구조를 과감히 탈피한 매장을 만들어 냈다.

신선식품과 가공식품에 강점이 있는 대형마트에 패션의류와 리빙 등 예민한 소비 트렌드에 최적화 된 백화점과 더불어 화장품과 같은 패션뷰티에 특화된 H&B매장을 결합, 쇼핑과 동시에 볼거리와 먹거리를 제공하는 리빙·패션·문화를 갖춘 라이프스타일몰을 구현했다.

1층에는 2030세대가 많이 거주하는 여수지역의 특징을 살려 가정 간편식 전문관 규모를 기존 대비 두 배로 늘리고, 와인 전문매장과 캠핑용품 전문매장을 확충했다.

여기에H&B전문매장인 ‘롭스’의 뷰티와 퍼스널케어 제품 품목을 기존 대비 5배, 건강기능식품을 2배 늘려 보다 전문화한 ‘롭스 플러스’를 100평 규모로 전국 최초 선보인다.

2층에는 여수 바다를 흠뻑 느낄 수 있는 이색 휴게공간인 ‘포켓 라운지’를 조성해 감각적인 미디어아트와 함께 자연을 담아냈다. 주얼리 브랜드 ‘은가비’와 콜라보해 바닥부터 천정까지 원형의 기둥을 화려하게 장식한 ‘크리스탈 트리’도 구성했다.

여기에 여수 지역 최초로 ‘매드포갈릭’과 200평 규모의 ‘한샘리하우스’를 조성하고 ‘삼성전자’, ‘템퍼’, ‘다우닝’, ‘닥스홈패션’ 등 리빙 특화 매장을 구성해 가구부터 인테리어, 가전, 리빙소품까지 원스탑 쇼핑 공간을 제공한다.

여수·순천·광양 지역 최초 명품 편집샵도 문을 연다. 해외명품 특화 매장인 ‘탑스(TOPS)’는 롯데가 이태리, 프랑스 등에서 직접 엄선해 수입한 상품을 운영하는 매장으로, ‘톰브라운’, ‘생로랑’, ‘버버리’ 등 글로벌 스테디셀러부터 브랜드별 시즌 아이템까지 준비했다.

3층에는 한식과 중식, 태국식 등 동아시아 맛집을 모아 놓은 ‘이스턴 테라스’를 구성해 중화요리 4대 문화 유방녕 쉐프의 ‘만추’와 한우명가 숙성시대 브랜드인 ‘성수면옥’을 입점했다.

식객 허영만 작가의 웹툰 배경인 서울 연희동 베이커리 카페 ‘노아스로스팅’을 여수 바다가 넓게 내려다보이는 공간으로 조성했다.

한눈에 주요 관광지와 여수 바다를 조망할 수 있고 서점과 베이킹클래스룸까지 복합 문화공간으로 조성해 SNS핫플레이스가 될 것으로 기대된다.

이외에도 키즈맘이 많은 지역 특성을 반영해 아동 서적과 교구, 용품 등을 한 자리에 모아놓은 키즈특화 공간인 ‘동심마루’도 선보인다.

강성현 롯데마트 대표는 “정형화 된 포맷을 탈피해 상권과 고객의 특성에 맞춘 새로운 형태의 점포를 구현하기 위해 노력했다”며 “이번 리뉴얼을 성공사례로 만들어 롯데마트의 새로운 공간 혁신 매장을 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

