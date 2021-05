산지직송 전문 플랫폼 '돌쇠네농산물' 매출액 200억 돌파…온라인 회원 수도 36만명

'돌쇠네농산물'은 19년도 대비 2020년 약 367% 이상의 매출성장으로 연 매출액 200억을 돌파하는 성과를 이루어 냈으며 온라인 이용회원 또한 36만명으로 지난해 대비 약 20만명 가까이 늘어났다고 밝혔다.

돌쇠네농산물 관계자는 “현재 경제시장 소비 관점은 저렴한 가격 구매의 중점이 아닌 품질 구매 중점으로 자리를 잡고 있다고 판단하여, 구매 만족도를 높이기 위해 ‘돌쇠네농산물’에서 검증된 상품만을 고객들에게 제공 중”이라고 전했다.

상품의 불량 혹은 파손 등의 경우가 발생할 경우 자체 고객센터를 통해 100% A/S 처리를 해주는 파격적인 서비스를 제공하여 고객들의 두터운 신뢰를 받고 있는 것으로 확인된다.

앞서 전국의 약 700개가량의 농가와 생산자들이 입점해 농수축산물과 가공식품 등 다양한 상품군으로 약 1,500개가량의 상품을 판매하고 있으며 제철에 맞는 시기별 상품이 매주 새롭게 준비되고 있다. '돌쇠네농산물'의 제품품질과 서비스가 향상됨에 따라 21년도 성장세 또한 기대가 된다.

