도봉구, 주민기술교육으로 지역관리기업 설립

도봉구 주민기술학교 집수리, 조경·원예 두 분야 운영

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 지난해에 이어 서울시에서 추진하는 ‘2021년 주민기술학교 사업’에 선정돼 올해도 ‘주민기술학교’를 운영한다.

그간 도봉구의 사업목적 접합성, 자원의 적정성, 지속가능성 등을 전반적으로 인정받은 결과다.

‘주민기술학교 사업’은 지역주민을 대상으로 ▲집수리 ▲돌봄 ▲업사이클링 등 생활수요 기반 기술교육을 제공, 지역 내 지역관리기업을 설립, 지역문제 해결, 공동체 회복 및 일자리 창출을 통한 지역 선순환 사회적경제 생태계 육성을 목표로 운영하는 사업이다.

구는 지난해 도시재생지역, 노후주택 등 지역적 특성을 고려해 도배, 도장 부분 집수리 교육과 골목길 환경 정비를 위한 조경·원예 교육을 추진했다.

2021년 주민기술학교는 지난해에 이어 ▲집수리 ▲조경·원예 두 분야로 운영한다.

올해는 지난해 주민기술학교 각 분야별 수료생을 대상으로 사회적경제기업과 연계를 통한 기술심화교육·자격증 취득교육 및 현장실습을 진행하는 한편, 창업 컨설팅을 통한 지역관리기업 설립을 지원할 방침이다.

이동진 도봉구청장은 “주민기술학교 운영을 통해 지역주민을 전문인력으로 양성하고 지역관리기업을 육성, 새로운 일자리와 수익이 창출되는 지속가능한 사회적경제 생태계가 조성되길 기대한다”고 말했다.

