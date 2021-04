아이메이크업 브랜드 키스미 “젤펜슬라이너, 하드엣지브로우” 올리브영 선런칭

아이메이크업 브랜드 키스미가 ‘히로인메이크 롱 스테이 스무스 젤 펜슬 라이너(이하 젤 펜슬라이너)’와 ‘헤비로테이션하드 엣지 아이브로우 펜슬(이하 하드 엣지 브로우)’을 올리브영에서 선런칭한다.

젤 펜슬 라이너는 젤 아이라이너와 펜슬 아이라이너의 장점을 모아 피부에 자극 걱정 없이 녹아들듯 부드러운 텍스쳐와 간편한 사용감을 느낄 수 있으며, 물, 땀, 피지는 물론 마찰에도 강하며 오랫동안 메이크업을 유지할 수 있는 것이 특징이다. 붉은기가 없어 누구나 데일리하게 사용하기 좋은 블랙 브라운, 다크 브라운, 내추럴 브라운 총 3가지 색상으로 구성되어 있다.

하드 엣지 아이브로우는 다이아몬드 커팅으로 드로잉 시 자유로운 굵기 조절이 가능하며, 균일하고 자연스러운 발색에 최적화된 하드 포뮬라로 뭉침 없는 발색과 원하는 농도로 드로잉을 할 수 있다. 총 4가지 색상으로 출시되어 헤어 컬러와 맞추어 선택할 수 있다.

이번 신제품은 올리브영에 선런칭되며, 런칭 특가로 5월 한 달간 젤 펜슬 라이너는 25% 할인된 8,900원에, 하드엣지 브로우는 29% 할인된 9,900원에 구매 가능하며, 구매 시 선착순 한정 마스크 스트랩을 증정한다.

한국키스미는 “이번 신제품 출시를 통해 소비자들이 펜슬 제품들에서도 키스미의 탁월한 제품력을 경험할 수 있기를 바라며, 키스미가 다시 한 번 퀄리티로 인정받는 계기가 될 것으로 예상한다.”고 밝혔다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr