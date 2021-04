티몬, 슈퍼세이브 회원 구매액 전년 比 3.4배 상승

건당 평균 구매액 2.4배 늘어

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 지난달 유료멤버십 슈퍼세이브 회원의 구매 데이터를 분석한 결과, 전체 구매액과 건당 평균 구매액이 전년 동기 대비 각각 3.4배, 2.4배 상승했다고 22일 밝혔다.

슈퍼세이브 회원이 더 많이 사고 한 번 구매할 때 금액도 커진 것이다. 2018년 슈퍼세이브를 도입한 이래 지속적으로 고객 만족과 혜택 제공에 집중해온 결과로 해석된다고 티몬은 설명했다.

구매력이 커지며 전체 구매액에서 차지하는 비중도 늘었다. 같은 기간 티몬 슈퍼세이브 회원이 전체 구매액에서 차지하는 비중은 전년대비 3.1배 증가한 것으로 집계됐다. 하루 82원꼴로 누릴 수 있는 맞춤 전용 혜택들을 기반으로 회원들의 구매력을 높이는 전략이 적중했다는 평가다.

특히 매달 22일 진행하는 슈퍼세이브 회원 전용 이벤트 '슈퍼세이브데이'는 지난해 5월 처음 선보인 이후 꾸준히 구매액 상승을 이끌고 있다. 이달에도 최대 22% 할인 쿠폰과 배송비지원 쿠폰 2장을 모든 슈퍼세이브 회원에게 제공한다.

