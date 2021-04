두산모빌리티, 네덜란드 해양기술 혁신 프로젝트 참여

수소드론 활용한 배송, 해양 모니터링, 인명 구조 등 다양한 애플리케이션 개발

[아시아경제 김혜원 기자] 두산모빌리티이노베이션(DMI)은 네덜란드 정부기관 NHN과 파트너십을 맺고 해양기술 혁신 프로젝트(METIP)에 참여한다고 21일 밝혔다.

NHN은 네덜란드 암스테르담 북부지역에서 사업 개발, 투자, 인수 등 경제 발전을 위한 다양한 활동을 지원하는 정부 산하 지역발전 기구다. METIP는 NHN이 주관하고 정부, 기업, 연구기관 등이 참여하는 4개년(2021~2024년) 해양기술 혁신 지원 프로젝트로, 주요 테마는 인적자원 개발, 수소경제, 에너지 전환이다. DMI는 이 중 첫 번째로 진행되는 드론을 활용한 솔루션 개발 프로젝트에 참여한다.

DMI는 2시간 이상 비행이 가능한 수소드론으로 육지에 있는 에너지 기업 본사에서 40~60km 떨어진 해상 허브까지 긴급 구호품 등 물품을 배송하거나 해상 허브에서 바다에 위치한 가스 시추시설, 풍력발전기 등 에너지 설비에 물품을 배송하고 상시적으로 인명 구조, 설비 점검, 안전 모니터링 등의 임무를 수행한다.

이번 프로젝트는 ▲기존 기술 활용(드론 배송) ▲기술 응용(인명 구조, 환경 모니터링) ▲기술 발전(설비 점검, 정찰) 등 세 단계로 진행되며 DMI는 수소드론의 장점을 활용해 다양한 애플리케이션을 적용 점검하고 실증할 예정이다.

이두순 DMI 대표는 "북해에서 진행되는 이번 프로젝트는 에너지 기업의 실제 수요를 기반으로 하고 있어 성공적으로 완료되면 제품을 알리는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다"면서 "다양한 실증 데이터를 응용하고 적용한 사업 모델을 개발해 유럽시장 진출의 발판으로 삼겠다"고 밝혔다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr