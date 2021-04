락앤락, ‘우유팩보다 가벼운’ 쿡웨어 5종 출시

초경량 쿡웨어 ‘가벼워서 편리한 원쿡’ 시리즈 선봬

500mL 우유팩보다 가벼운 499g로 손목 부담 낮춰

[아시아경제 김희윤 기자] 락앤락은 초경량 쿡웨어 ‘가벼워서 편리한 원쿡’ 시리즈를 출시했다고 13일 밝혔다.

락앤락에 따르면 ‘가벼워서 편리한 원쿡’ 시리즈는 최근 증가하는 집밥 및 캠핑에 유용하게 활용할 수 있는 제품이다. 16~22cm 사이즈의 편수, 양수, 전골 냄비 등 5가지로 선보인다.

500mL 우유팩보다 가벼운 499g(18cm 양수냄비 기준)의 초경량 무게로 요리를 하거나 테이블로 옮길 때, 설거지할 때 등 어떤 상황에서도 손목에 부담 없이 사용할 수 있다. 또 3분 안에 끓어오르는 높은 열전도율을 갖춰 냉동식품이나 즉석식품은 물론 볶음, 전골, 찌개 등 각종 요리를 배달 음식보다 빠르게 즐길 수 있다는 게 락앤락 측의 설명이다.

특히 요리에 익숙하지 않은 초보자도 손쉽게 한 끼 식사를 만들 수 있게 돕는다. 내부에 눈금을 표시해 요리할 때 물의 양을 정확히 조절할 수 있다.

아울러 물코를 곡선타입으로 디자인해 추가적인 조리도구 없이도 쉽게 물을 따라낼 수 있다. 뚜껑에는 일명 손잡이 세이프존을 설계해 뚜껑을 안정적으로 고정하며 물을 따라낼 수 있도록 했다.

락앤락은 자사 하드아노다이징 공법을 이 제품에 적용했다고 덧붙였다. 하드아노다이징은 냄비 표면을 단단하게 만드는 특수공법이다. 잦은 조리와 세척에도 변형이 없고 스크래치나 외부 충격에도 강하다. 유럽연합 환경인증인 ROHS도 인증 받았다.

손영진 락앤락 CW(쿡웨어) 개발팀장은 “집밥 수요 증가와 누구나 손쉽게 만들 수 있는 가정간편식(HRM)이 인기를 끄는 트렌드를 반영한 제품”이라며 “휴대도 간편해 가정에서뿐 아니라 캠핑이나 나들이를 할 때도 사용할 수 있어 활용도가 높은 제품”이라고 소개했다.

한편, 락앤락은 ‘가벼워서 편리한 원쿡’ 시리즈 출시를 기념해 14일 오후 1시부터 네이버 스마트스토어에서 한 시간 동안 라이브방송을 진행한다. 방송 중 20% 할인가에 판매한다.

