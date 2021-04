'5월 부활' 예고한 싸이월드, 홈페이지 접속 재개

[아시아경제 부애리 기자] 싸이월드가 5월 서비스 부활을 예고한 가운데 9일 홈페이지 접속이 재개됐다. 다만 홈페이지는 3D 미니미 등만 공개됐고 다른 서비스는 제공하지 않고 있다.

싸이월드Z 측은 이날 "2019년 10월 서비스 중단으로 홈페이지 접속마저 불가능했던 싸이월드가 16개월만에 SKT IDC 내 싸이월드 웹서버에 연결됐다"고 밝혔다.

회사 측에 따르면 싸이월드는 지난 2월 부활을 예고한 이후 서비스 개발을 진행했고, 지난달 19일에는 고객 데이터베이스(DB)가 보관된 SKT IDC의 싸이월드 서버를 열면서 과거 데이터 복원도 순조롭게 이뤄지고 있다.

이날 공개된 싸이월드 메인화면에서는 3D 형태의 미니미와 함꼐 '싸이월드, 못 다한 이야기가 곧 시작됩니다'라는 말풍선이 뜬다.

회사 측은 향후 아이디를 잊은 회원들을 위한 '아이디찾기' 서비스도 제공할 예정이다.

싸이월드Z는 "싸이월드 클래식을 기다리는 2D 미니미 세대와 메타버스 싸이월드에 입문할 3D 미니미 세대가 함께 즐길 수 있는 특별한 싸이월드가 시작될 것"이라고 밝혔다.

한편 회사 측은 미니홈피 등 싸이월드의 기존 서비스는 5월 중 정상화한다는 계획이다.

