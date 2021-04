조분연 별세. 류지영(신한생명 SK김포센터장)씨 시모상. 8일 대구 구병원 장례식장 1호실(대구 달서구 감삼북길 141). 발인 10일 오전 6시. 장지 경북 의성 봉양면 선산(053-560-9041)

