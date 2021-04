조규일 진주시장 영천강 둔치 현장 점검 … 힐링 문화 공간으로 탈바꿈

산책로 및 징검다리, 야간경관조명 등 친수공간 마련해 문화와 힐링 공간 주목



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 충무공동 ‘영천강 둔치 산책로 정비공사’를 완공하고 영천강 일대를 시민들의 휴식과 힐링, 문화 향유의 공간으로 탈바꿈시켰다고 1일 밝혔다.

그동안 이성자 미술관과 익룡 발자국 전시관을 관람하기 위해서는 영천강을 우회해야 하는 불편함이 있었고 이성자 미술관 건너편 둔치는 잡목과 잡초가 우거져 있어 사람이 접근할 수 없는 환경이었다.

이러한 불편을 해소하기 위해 시행된 영천강 둔치 산책로 정비 사업은 ‘시간여행, 과거와 현재의 빛나는 공존’이라는 주제로 영천강을 가로지르는 징검다리와 산책로를 정비하는 사업으로 13억원을 투입해 지난해 5월 착공해 3월 준공했다.

시는 영천강을 따라 산책로(791m)와 갑판 계단(122m)을 조성하고 대나무숲 및 산책로 전 구간에 가로등 및 경관조명을 설치하여 시민들이 아름다운 야경과 자연이 만들어 낸 경관 속에서 휴식을 취할 수 있도록 친수공간을 조성했다.

특히 이성자 미술관과 진주 익룡 발자국 전시관을 이어주는 관광과 문화, 사람과 자연의 공간으로 영천강에 징검다리(104m)를 설치하여 은하수를 건너는 느낌의 경관조명으로 강의 야경을 한층 더 빛날 수 있도록 했다.

조 시장은 현장을 방문해 “영천강은 문화와 휴식의 공간이 융합된 테마형 친수공간으로 탈바꿈해 시민들이 즐겨 찾는 여가 장소가 되었다”며 “올해 안에 징검다리 상류 및 물추울공원 앞 갈전천에 횡단 보행교 등을 추가로 설치해 혁신도시 전 구간을 잇는 지역의 명소로 만들겠다”고 밝혔다.

