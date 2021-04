설계사 2만명 한화생명금융서비스 출범…"초대형 판매전문사 도약"(종합)

9개 손보사와 제휴 시너지 기대

"IPO 통한 자본확충 추진"

2025년 당기순익 2100억 달성

[아시아경제 오현길 기자] 보험설계사와 임직원 2만여명이 소속된 국내 최대 규모 보험 판매전문회사인 한화생명금융서비스가 1일 출범했다.

모회사인 한화생명의 상품 뿐만 아니라 손해보험까지 아우르는 통합 컨설팅을 통해 법인대리점(GA) 업계 1위의 초대형 판매사로 도약하겠다는 목표다.

한화생명금융서비스는 이날 63한화생명빌딩 별관에서 출범식을 열고 본격적인 영업을 시작했다. 이날 행사에는 여승주 한화생명 대표와 구도교 한화생명금융서비스 대표, 정미경 재무설계사(FP) 명예부사장, 기혜영 FP 명예이사 등 대표FP 20여명과 대표 지역단장 및 지점장 등이 참석했다.

구 대표는 "업계 최고의 자본력과 체계적인 교육 프로세스와 같은 기존 전속채널의 우수성을 유지하면서도, GA의 장점인 자율성과 다양한 상품 판매기능이 추가돼 한층 개선된 영업 환경을 제공할 것"이라며 "업계 1위 초대형 판매회사로 도약하는 한편 기업공개(IPO)를 통한 자본확충으로 미래 성장력도 강화하겠다"고 밝혔다.

한화생명금융서비스는 총자본 6500억원, 500여개 영업기관과 임직원 1300여명, FP 1만9000여명으로 이뤄졌다. 기존 GA 상위 업체들을 훌쩍 뛰어넘는 규모다. 고능률 설계사 비중이 높아 불완전판매율은 0.06%를 기록, GA 상위 5개사 평균 0.24% 보다 낮다.

법인대리점 업계 1위로 올라서…생명·손해보험 모두 판매

매출액도 크게 앞선다. 지난해 한화생명 전속상품 판매량을 기준으로 한 매출액은 약 1조원으로, 대형 GA 5개사 평균 매출액의 2배가 넘는다.

앞으로 손보 상품까지 판매하면 더 큰 시너지가 발생할 것으로 한화 측은 기대하고 있다.

한화생명금융서비스는 9개 손보사와 제휴를 맺고 상품 판매가 가능하다. 여기에 고객들의 니즈를 반영한 오더메이드형 상품까지 제공할 예정이다. 한화생명금융서비스는 이날 2025년까지 설계사 약 2만6000명, 당기순이익 2100억원 달성이라는 중장기 목표도 공개했다.

고객과 FP를 지원하기 위한 조직도 갖췄다. 손보제휴센터를 전국 각 지역단에 설치, 보험금의 청구나 심사를 빠르게 지원한다는 계획이다.

자동차보험센터도 신설해 자동차보험비교견적 서비스와 고객문의에 대한 서비스도 제공한다. 영업조직체계를 ‘본부-지역단-지점’ 3단계 구조에서 ‘지역단-지점’ 2단계 구조로 개편했다.

FP 지원을 위해 업계 최고 보상체계를 운영하고, FP가 수수료를 적립하면 동일한 금액을 회사가 지원하는 매칭그랜트 형태의 복지서비스도 도입한다.

한화생명이 보유한 FP교육 노하우는 한화생명금융서비스에 이전된다. FP에게 온라인 교육 컨텐츠와 다양한 영업지원 자료들이 제공되며, 교육방송과 한화생명의 연수원을 활용한 집단 교육을 실시한다.

판매조직을 분리한 한화생명은 상품개발, 언더라이팅 및 보험심사기능 강화, 디지털 트랜스포메이션 등을 도맡는다. 빅데이터나 헬스케어와 같은 디지털 신사업을 추진할 계획이다.

여승주 대표는 "한화생명금융서비스는 ‘퍼스트무버(First Mover)’로 독보적인 경쟁력을 지닌 판매전문회사가 될 것"이라며 "한화생명도 FP들의 선택을 받을 수 있도록 경쟁력 있는 상품의 적시공급, 고객에게 필요한 다양한 서비스 제공, 청약부터 지급까지의 프로세스 혁신 및 디지털경쟁력 강화를 지속적으로 추진할 것"이라고 강조했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr