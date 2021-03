롯데푸드, '델몬트 토마토&애플' 아이스바 출시

[아시아경제 이승진 기자] 롯데푸드는 다가오는 여름을 맞아 시원하고 건강하게 날 수 있도록 채소와 과일을 조합한 '델몬트 토마토&애플' 아이스바를 선보인다고 31일 밝혔다.

롯데푸드는 최근 ABC주스가 인기를 끄는 등 건강에 대한 관심이 높아지자, 국내 최초로 과일과 채소를 조합한 이색 아이스바를 선보이게 됐다.

롯데푸드는 과채 혼합 아이스바를 구현하기 위해 다양한 조합을 검토한 끝에, 맛과 건강에 좋은 토마토와 사과를 낙점했다. 또 과즙의 양을 달리하면서 과일과 채소가 최적의 조화를 이룰 수 있는 비율 찾기에 많은 노력을 쏟았다.

델몬트 토마토&애플 아이스바는 토마토 과즙 31%, 사과 과즙 5%가 함유돼 있다. 토마토의 맛과 향이 진하게 느껴지는 가운데 사과 과육이 씹는 식감과 달콤한 맛을 더해준다. 높은 과즙 함량과 사과 과육이 진짜 과일을 먹는 느낌을 주도록 노력했다.

2018년 출시된 델몬트 빙과류는 롯데푸드의 고급 과일 빙과류 브랜드다. 높은 과즙, 과육 함량과 시원한 과일 맛, 고급스러운 식감이 조화를 이룬다. 지난해 인기 과일 샤인머스켓을 활용한 '델몬트 샤인머스켓&청포도'를 출시했고, 이번에 토마토&애플을 선보이면서 ▲바 4종(망고, 복숭아, 샤인머스켓&청포도, 토마토&애플) ▲홈 2종(망고, 포도) ▲미니바 1종 등 전체 7종을 운영하게 됐다.

롯데푸드 관계자는 “과채 주스 인기가 높아지면서 이를 활용한 빙과 제품을 개발하게 됐다”며 “앞으로도 과채 트렌드에 집중하면서 이를 활용한 고급 빙과류를 계속 선보일 것”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr