[아시아경제 김철현 기자] 한국생산성본부는 29일 이사회를 열고 안완기 한국테크노파크진흥회 회장을 신임회장으로 선임했다고 밝혔다. 안 회장은 내달 1일 업무를 개시한다.

안 회장은 수원수성고와 서울대 공법학과를 졸업하고, 미국 하버드대학교 로스쿨에서 석사 학위를 받았다. 1986년 행정고시 합격 후 상공부(현 산업통상자원부)에서 2000년까지 산업·통상 등 정부의 공공정책 수립과 집행을 담당했다. 이후 미국 변호사로 김앤장 국제무역관세 그룹장을 역임했고 에너지법령, 외국인투자, 정부규제관련 고객 자문 업무를 했다.

2016년 공기업인 한국가스공사 부사장으로 국내외 영업과 경영을 했고, 2019년 이후 경남테크노파크원장 겸 한국테크노파크진흥회장으로 지역산업 육성을 위한 스마트공장·스마트산단 교육과 자문 업무를 수행해왔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr