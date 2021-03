현대리바트, 다음달 1일부터 '봄 정기 세일' 돌입

가정용 가구 전 제품 10% 할인 판매

[아시아경제 김종화 기자]현대백화점그룹 계열의 토탈 인테리어기업 현대리바트는 다음달 1일부터 18일까지 주요 가구 전 제품을 10% 할인 판매하는 '봄 정기 세일'을 진행한다고 30일 밝혔다. 행사는 전국 현대리바트 직영 전시장과 대리점 및 온라인몰 '리바트몰'에서 동시에 열린다.

소파, 식탁, 침대 등 230여 종의 가정용 가구를 최초 판매가 보다 10% 저렴하게 선보이고, 침대의 경우 매트리스와 함께 구매시 프레임을 최대 50% 할인해준다.

세일 기간 구매 고객 대상 경품 이벤트도 진행한다. 전국 현대리바트 직영 전시장과 대리점, 온라인몰 '리바트몰'에서 제품을 구매한 고객을 대상으로 추첨을 통해 총 30명에게 LG 스타일러(2명), LG건조기(2명), LG시네빔(10명), 다이슨 청소기(6명), 다이슨 드라이기(10명)를 증정한다. 참여를 희망하는 고객은 리바트몰에서 응모 가능하고, 당첨자는 5월 7일 홈페이지를 통해 발표될 예정이다.

아울러 행사 기간 중 전국 현대리바트 직영 전시장과 대리점에서 150만, 300만, 500만, 700만, 1000만원 이상 구매하는 고객에게 현대백화점 상품권(모바일 교환권) 5만, 10만, 15만, 20만, 30만원 또는 다양한 인테리어 소품을 사은품으로 증정한다. 이밖에도 현대리바트는 최근 어려움을 겪고 있는 화훼농가 지원을 위해 50만원 이상 구매한 고객을 대상으로, 공기정화 식물(몬스테라 떡갈고무나무, 홍콩야자, 마리안느 중 1개)을 총 600명에게 선착순으로 증정한다.

현대리바트 관계자는 "본격적인 집꾸미기 수요가 증가하는 봄 시즌을 맞아 정기 세일을 진행한다"며 "앞으로도 고객들의 선호도가 높은 다양한 가구 프로모션과 경품 이벤트를 진행할 계획"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr