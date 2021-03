'쓰레기봉투'에서 얼굴 내민 살아있는 몰티즈…상태 나아져 내일 새 주인 품으로

경찰, 유기·학대자 수사

[아시아경제 김봉주 기자] 인천 한 재개발지역에서 살아있는 몰티즈 강아지가 쓰레기 종량제 봉투에 담긴 채 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.

29일 인천 부평경찰서는 부평구로부터 수사 의뢰를 받아 몰티즈 유기·학대 가해자를 수사하고 있다고 밝혔다.

발견된 몰티즈는 지난 18일 오후 3시께 인천시 부평구 십정동 한 재개발지역에서 쓰레기 종량제 봉투에 담긴 채 발견됐다. 발견 당시 몰티즈는 살아 있었으나 기아·탈수 등의 증상을 보이며 제대로 걷지도 못했던 것으로 전해졌다.

길을 가던 주민이 이를 보고 소방에 구조 요청을 했고, 신고를 받고 출동한 소방당국은 몰티즈를 구조한 뒤 부평구 동물보호센터에 인계했다.

부평구는 5살로 추정되는 몰티즈가 유기됐을 뿐만 아니라 평소 학대를 당했다고 보고, 경찰에 몰티즈를 학대한 가해자를 수사해달라고 의뢰했다.

경찰은 동물을 유기한 인물을 추적하고 있다. 경찰 관계자는 "아직 몰티즈를 유기한 자를 찾지는 못했다. 지난 23일 수사 의뢰가 들어와 현재 주변 CCTV 등을 확인하고 있다"라고 전했다.

동물 유기는 기존에는 과태료 처분 대상이었지만, 지난달부터 법 규정이 바뀌어 300만 원 이하의 벌금에 처한다.

발견 당시 탈수가 심했던 해당 몰티즈는 현재 부평구의 동물병원에서 치료받으며 건강을 많이 회복했다. 또 동물병원과 관할 구청에 입양 문의가 이어지고 있어, 익일 새로운 주인과 만날 예정인 것으로 전해졌다.

