김태년 더불어민주당 대표 직무대행이 29일 국회에서 열린 중앙선대위 회의에 참석, 회의 시작에 앞서 사전투표 독려 퍼포먼스를 벌이고 있다./윤동주 기자 doso7@

