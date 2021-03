KT 플레이디, 국내 기업 해외 온라인 마케팅 지원

아마존코리아 마케팅 서비스 파트너사

수출바우처 공식 수행기관 선정

[아시아경제 차민영 기자] KT그룹의 디지털 광고 전문 회사인 플레이디 플레이디 237820 | 코스닥 증권정보 현재가 11,050 전일대비 2,550 등락률 +30.00% 거래량 2,196,885 전일가 8,500 2021.03.29 10:32 장중(20분지연) 관련기사 KT계열 광고사 플레이디, 제조업 등 커머스사업 확장6월 12일 코스닥, 11.00p 내린 746.06 마감(1.45%↓)플레이디, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.95% close 가 국내 기업의 해외 온라인 마케팅 지원을 본격화한다고 29일 밝혔다.

플레이디 플레이디 237820 | 코스닥 증권정보 현재가 11,050 전일대비 2,550 등락률 +30.00% 거래량 2,196,885 전일가 8,500 2021.03.29 10:32 장중(20분지연) 관련기사 KT계열 광고사 플레이디, 제조업 등 커머스사업 확장6월 12일 코스닥, 11.00p 내린 746.06 마감(1.45%↓)플레이디, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.95% close 는 최근 아마존 코리아의 마케팅 서비스 파트너사 및 수출 바우처 사업 공식 수행기관으로 선정됐다.

아마존은 전세계 180여개 국가에서 3억명 이상이 이용하고 있는 세계 최대의 온라인 전자상거래 플랫폼이다. 아마존 글로벌 셀링은 아마존을 통하면 지역 기업이 전세계로 제품을 판매할 수 있어 국내 셀러들의 관심도 높다. 플레이디 플레이디 237820 | 코스닥 증권정보 현재가 11,050 전일대비 2,550 등락률 +30.00% 거래량 2,196,885 전일가 8,500 2021.03.29 10:32 장중(20분지연) 관련기사 KT계열 광고사 플레이디, 제조업 등 커머스사업 확장6월 12일 코스닥, 11.00p 내린 746.06 마감(1.45%↓)플레이디, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.95% close 는 아마존 코리아의 마케팅 서비스 파트너사로 국내 고객사의 아마존 입점부터 교육, 광고 캠페인 운영까지 종합 서비스를 제공한다.

플레이디 플레이디 237820 | 코스닥 증권정보 현재가 11,050 전일대비 2,550 등락률 +30.00% 거래량 2,196,885 전일가 8,500 2021.03.29 10:32 장중(20분지연) 관련기사 KT계열 광고사 플레이디, 제조업 등 커머스사업 확장6월 12일 코스닥, 11.00p 내린 746.06 마감(1.45%↓)플레이디, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.95% close 는 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 중소벤처기업진흥공단에서 주관하는 수출 바우처 사업의 수행기관으로도 선정된 바 있다. 플레이디 플레이디 237820 | 코스닥 증권정보 현재가 11,050 전일대비 2,550 등락률 +30.00% 거래량 2,196,885 전일가 8,500 2021.03.29 10:32 장중(20분지연) 관련기사 KT계열 광고사 플레이디, 제조업 등 커머스사업 확장6월 12일 코스닥, 11.00p 내린 746.06 마감(1.45%↓)플레이디, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.95% close 는 기업·제품·브랜드의 해외 마케팅을 위한 홍보·광고 지원과 정보 조사 및 법무·세무·회계를 제외한 수출 관련 일반 컨설팅을 지원한다.

허욱헌 플레이디 플레이디 237820 | 코스닥 증권정보 현재가 11,050 전일대비 2,550 등락률 +30.00% 거래량 2,196,885 전일가 8,500 2021.03.29 10:32 장중(20분지연) 관련기사 KT계열 광고사 플레이디, 제조업 등 커머스사업 확장6월 12일 코스닥, 11.00p 내린 746.06 마감(1.45%↓)플레이디, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.95% close 대표는 “광고주의 니즈에 맞는 최적화된 해외 마케팅 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로 해외 마케팅 사업 영역을 점차 넓혀 플레이디 플레이디 237820 | 코스닥 증권정보 현재가 11,050 전일대비 2,550 등락률 +30.00% 거래량 2,196,885 전일가 8,500 2021.03.29 10:32 장중(20분지연) 관련기사 KT계열 광고사 플레이디, 제조업 등 커머스사업 확장6월 12일 코스닥, 11.00p 내린 746.06 마감(1.45%↓)플레이디, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.95% close 의 기업가치 제고에 힘쓸 것”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr