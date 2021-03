한국토요타, 자동차 기술 대학에 교육용 차량 8대 기증

[아시아경제 이창환 기자] 한국토요타자동차는 산학협력 T-TEP(TOYOTA Technical Experience Program) 프로그램의 일환으로 렉서스 안양 서비스 시승센터에서 전국 8개 지역 자동차 기술 대학에 교육용 차량 8대를 기증하는 전달식을 가졌다고 29일 밝혔다.

이날 기증한 차량은 렉서스의 하이브리드(HEV) 모델인 ES 300h를 비롯해 토요타의 캠리HEV, 아발론HEV 등 하이브리드 모델 6대와 가솔린 모델 2대 등 총 8대로 대학별로 1대씩 제공돼 차량 기술 교육에 사용될 예정이다.

라인화 시스템을 새롭게 도입한 렉서스 안양 서비스 시승센터에서 개최된 이날 행사는 산학협력을 맺은 전국 8개 지역의 대학 교수 등이 참석한 가운데 진행됐으며 토요타와 렉서스의 하이브리드 차량에 대한 기술 세미나도 진행됐다.

타케무라 노부유키 한국토요타자동차 사장은 “각 대학에 전달되는 차량을 통해 학생들의 기술 향상에도 많은 도움이 되었으면 한다”며 “앞으로도 자동차 기술 인재 양성을 위해 한국 사회의 기업시민으로서 사회적 책임을 다하기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

