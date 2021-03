조카 신동빈 롯데 회장, 신춘호 농심 회장 조문 어려울 듯

사위 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장, 동생 신준호 푸르밀 회장 빈소 지켜

[아시아경제 임혜선 기자] 신춘호 농심그룹 회장이 27일 타계한 가운데 조카인 신동빈 롯데그룹 회장은 빈소에 조문이 어려울 전망이다. 신춘호 회장은 신동빈 회장의 부친인 고 신격호 롯데그룹 명예회장의 셋째 동생이다.

신동빈 회장은 현재 일본에 머물고 있어 코로나19 자가격리 절차에 따라 참석이 불가능할 것으로 보인다. 신동주 전 일본 롯데홀딩스 부회장도 현재 일본에 체류 중인 것으로 알려졌다. 신동빈 회장과 신동주 전 부회장은 근조 화환만 보냈다. 앞서 지난해 고 신격호 명예회장 영면 때 신동원 농심 부회장이 3일 동안 빈소를 지키고 장지에도 동행했다.

신춘호 회장의 빈소는 장남인 신동원 부회장을 중심으로 꾸려졌다. 신 회장의 막내딸인 신윤경씨와 결혼한 사위 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장과 차남인 신동윤 율촌화확 부회장이 이날 정오쯤 빈소를 찾았다. 신준호 푸르밀 회장도 오후 1시께 빈소에 도착했다.

