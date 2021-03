외신 "샤오미, 전기차 시장 진출…車기업과 협상 중"

창청자동차 공장 이용…기술 자문도

[아시아경제 차민영 기자] 세계적인 전자제품 제조사 샤오미가 창청자동차 공장을 이용해 전기차 생산에 뛰어들 것이란 외신 보도가 나왔다.

26일 외신 보도에 따르면 복수의 소식통 3명은 샤오미가 중국 내 창청자동차 공장 가운데 한 곳에서 자사 브랜드의 자동차 생산을 위한 협상을 진행 중이라고 전했다.

또 다른 소식통은 샤오미가 2023년쯤 첫 번째 전기차를 출시할 계획이라면서 이르면 다음주 초에 양사의 협상 타결이 발표될 수 있다고 말했다.

창청자동차는 다른 기업에는 제공하지 않았던 기술 자문도 제공할 계획인 것으로 알려졌다. 이는 샤오미가 전기차 생산을 앞당기는데 도움이 될 전망이다.

다만, 샤오미와 창청자동차는 이 같은 파트너십 계약과 관련해 공식 답변을 부인 중이다.

샤오미는 스마트폰 제조를 주력 상품으로 하는 전자업체로 최근 사업다각화를 모색해왔다. 특히 글로벌 칩 쇼티지(공급 부족) 사태가 확산하면서 비용 부담이 커졌다. 분기 매출도 시장 예상치를 밑돌았다.

글로벌 빅테크 기업들이 앞다퉈 전기차 시장에 뛰어든 것도 샤오미의 결정에 영향을 준 것으로 풀이된다. 중국 검색엔진 기업 바이두는 1월 지리 소유의 자동차 공장을 이용해 전기차를 만들 계획이라고 밝힌 바 있다. 애플, 화웨이 역시 자동차 시장 진출 계획을 공식화한 바 있다.

샤오미 창립자 겸 최고경영자(CEO)인 레이쥔 역시 하드웨어 제조 기술력이 전기차 설계,생산 가속화에 도움이 될 것으로 믿는다는 분석도 나왔다. 샤오미는 주력 제품인 스마트폰을 비롯해 스쿠터, 공기청정기, 밥솥 등 다양한 전자제품을 만들고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr