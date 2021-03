[아시아경제 조현의 기자] 사우디아라비아 국영석유회사 아람코의 지난해 순이익이 전년 대비 44.4% 감소했다.

21일(현지시간) 주요 외신에 따르면 아람코는 이날 낸 실적 공시를 통해 직전 회계연도(2020년 1월1일∼12월31일)의 순이익이 1837억6000만 리얄(약 490억달러. 55조3000억원)을 기록했다고 발표했다.

이 회사의 2019년 순이익은 3310억 리얄(약 100조원)이었고, 2018년엔 4170억 리얄(약 125조원)을 기록했다.

아람코의 지난해 순이익 규모는 삼성전자(연결기준 26조4000억원)의 배에 해당한다.

세계 석유업계는 지난해 코로나19 팬데믹으로 수요 급감에 따라 상반기에 유가가 폭락하는 이례적인 한 해를 보냈다.

