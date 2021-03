[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권은 19일 정기주주총회를 열고 임종룡 전 금융위원장을 사외이사로 선임했다.

이날 삼성증권은 임 전 금융위원장을 사외이사로 선임하는 안건을 비롯해 안건 4건을 원안대로 통과시켰다고 공시했다.

행정고시 24회 출신인 임 전 위원장은 기획재정부 1차관, NH농협금융지주 회장 등을 거쳐 제5대 금융위원장을 역임했다. 이후 연세대 경제대학원 특임교수를 지냈다.

이날 삼성증권 주총에서 장석훈 대표이사도 재선임됐다. 장 대표는 2018년 7월부터 삼성증권을 이끌어오며 3년 연속 사상 최대 실적을 냈다.

