[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 18일 오후 양평동에 위치한 자원순환센터 시설현황 점검에 나서 폐기물 수거함을 살펴보고 있다.

채현일 구청장과 직원들은 자원순환센터 앞에서 시설현황 브리핑을 듣고, 센터 내의 재활용선별장, 음식물 적환장, 아이스팩 나눔제작소의 운영 현황을 둘러보았다.

이후 양평2동 재활용정거장과 클린하우스를 점검, 현장행정 일정을 마무리했다.

채현일 구청장은 "자원순환센터 근무자와 청소행정 부서 직원들을 격려, 앞으로도 청결하고 쾌적한 도시환경 조성에 힘써 살기 좋은 탁트인 영등포를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

