무안군, 농촌 생활환경 정비사업 신속 추진

농촌 생활 환경정비 24개소 12억 원 투입

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 낙후된 농어촌 마을의 쾌적한 생활환경 조성과 편의시설 개선을 위해 2021년 농촌 생활환경 정비사업을 추진할 계획이라고 16일 밝혔다.

‘농촌 생활환경 정비사업’은 농촌지역을 개발해 기초생활환경을 개선하고 문화복지시설을 구축하는 정주권 사업으로 무안군은 지난해에 21개소를 완료해 주민들의 불편 해소로 만족도가 높았다.

무안군은 올해 사업비 12억 원을 투입해 무안읍 용월리 평월마을 등 24개 마을의 우수관로, 안길정비와 주차장 등 정주기반시설 인프라를 영농철 전까지 구축할 계획이다.

김산 군수는 “농촌 생활환경 정비사업 추진으로 가장 시급했던 주민 불편 사항을 해소함으로써 주민 삶의 질을 향상함은 물론 지역주민 정주의식 고취에 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

